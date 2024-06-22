Babnet

نهائيات كاس افريقيا للامم بالمغرب بين 21 ديسمبر 2025 و 18 جانفي 2026 (الكاف)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/cafball.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 09:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، يوم الجمعة، عن تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026.

ومن جهة اخرى، كشفت الكاف في بيان على موقعها الالكتروني في أعقاب انعقاد اجتماع لجنتها التنفيذية ان نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات المقررة بالمغرب ستقام خلال الفترة ما بين 5 و26 جويلية 2025.

...

هذا وتقرر عقد الجمعية العامة العادية الـ 46 للكاف في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024.
كما أعلنت الكاف عن فتح باب الترشيحات بخصوص استضافة نهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024 وكأس إفريقيا للامم تحت 17 سنة وكأس إفريقيا للامم تحت 20 سنة وحفل توزيع جوائز (كاف) لسنة 2024.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289688


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Geo euro_2024 - Cze euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Tur euro_2024 - Por euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Bel euro_2024 - Rom euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 09:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*