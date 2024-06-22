نهائيات كاس افريقيا للامم بالمغرب بين 21 ديسمبر 2025 و 18 جانفي 2026 (الكاف)

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أعلنت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، يوم الجمعة، عن تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026.



ومن جهة اخرى، كشفت الكاف في بيان على موقعها الالكتروني في أعقاب انعقاد اجتماع لجنتها التنفيذية ان نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات المقررة بالمغرب ستقام خلال الفترة ما بين 5 و26 جويلية 2025.





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هذا وتقرر عقد الجمعية العامة العادية الـ 46 للكاف في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024.

كما أعلنت الكاف عن فتح باب الترشيحات بخصوص استضافة نهائيات رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024 وكأس إفريقيا للامم تحت 17 سنة وكأس إفريقيا للامم تحت 20 سنة وحفل توزيع جوائز (كاف) لسنة 2024.

