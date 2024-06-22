الشيلي تتعادل بلا اهداف مع البيرو في كوبا أمريكا

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تعادل منتخبا الشيلي والبيرو بلا اهداف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى في أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية ضمن مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم.



وكان المنتخبان يسعيان لإحراز ثلاث نقاط والانضمام إلى الأرجنتين حاملة اللقب التي فازت 2-صفر على كندا في مباراة الافتتاح أمس الجمعة.

ويعكس التعادل معاناة الشيلي والبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم إذ سجلا فيما بينهما أربعة أهداف فقط في 12 مباراة.



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وانتهى الشوط الأول الذي جاء مخيبا للآمال وافتقر إلى الجودة في الأداء بالتعادل السلبي. وأهدر أليكسيس سانشيز أفضل فرص الشيلي والمباراة في الدقيقة 15 حينما تلقى كرة عرضية منخفضة في منطقة المرمى لكنه تسديدته خرجت فوق العارضة.

وقدمت الشيلي مزيدا من الأداء الهجومي لكنها فشلت في تنفيذ التمريرة الأخيرة الحاسمة في الشوط الأول الذي شهد وقوع إصابات بينما استُبدل لاعب بيرو لويس أدفينكولا في الدقيقة 35 ولاعب الوسط الشيلي دييغو فالديز خلال الاستراحة.

وكاد ميغيل أراوخو لاعب البيرو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 43 ما اضطر حارس تشيلي كلاوديو برافو إلى التصدي بطريقة بهلوانية لضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها سيرجيو بينا.

ورغم أن مهاجم بيرو جيانلوكا لابادولا كان صاحب أكبر فرصة في الشوط الثاني فإنه فشل في التفوق على تألق برافو.

وجاءت فرصته الأكبر في الدقيقة 57 عندما حادت الكرة عن مسارها لكن انزلاقه أدى إلى إطلاق تسديدة ضعيفة تصدى لها برافو بسهولة.

وفي الدقيقة 79 سدد كرة مباشرة بعد ركلة ركنية نفذها بينا ونجح برافو في التصدي للمحاولة مجددا وتمكن حارس المرمى من استخلاص الكرة المرتدة في الوقت المناسب لمنع محاولة التهديف الثانية.

وأضفى أداء برافو في حراسة المرمى على الليلة مزيدا من الخصوصية إذ أصبح حارس مرمى برشلونة ومانشستر سيتي السابق الذي بلغ من العمر 41 عاما وشهرين و16 يوما أكبر لاعب سنا على الإطلاق يشارك في كوبا أمريكا.

وفي الجولة التالية من دور المجموعات ستواجه الشيلي منتخب الأرجنتين متصدر المجموعة في نيوجيرزي يوم الثلاثاء المقبل في حين تلتقي بيرو مع منتخب كندا في كانساس سيتي.