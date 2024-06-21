فرنسا تتعادل مع هولندا بدون أهداف في الجولة الثانية لمجموعات يورو 2024

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خيم التعادل السلبي على مباراة فرنسا وهولندا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، وذلك ضمن المجموعة الرابعة.



وشهدت المباراة هجمات عديدة من الطرفين وسط إيقاع وسرعة كبيرة، لكن اللمسة الأخيرة حالت دون هز شباك المنتخبين، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف لكليهما.





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فيما أحرز منتخب الطواحين الهولندية هدفا بالدقيقة 72 عن طريق تشافي سيمونز، لكن تم إلغائه بداعي التسلل لتنتهي المباراة سلبية مثلما بدأت.



التعادل رفع رصيد المنتخبين لأربعة نقاط في صدارة المجموعة، بعد فوزهما باللقاء الأول في البطولة.