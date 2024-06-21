القبض على عنصرين تكفيريين بتونس وأخر بباجة (الحرس الوطني)

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أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس، ووحدات التوقي من الارهاب مركزيا وجهويا، تمكنت من ضبط عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادرة في شأنهما أحكام سجنية.



وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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وأوردت في بلاغ ثان لها اليوم، أن دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بباجة، ووحدات التوقي من الارهاب بإقليم باجة، ألقت القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، مؤكدة أنه تم اتخاذ ما يتعين في شأنه.