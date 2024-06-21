جندوبة: الاحتفاظ بتاجر خضر وغلال بشبهة المضاربة غير المشروعة

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أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء اليوم الجمعة، بالاحتفاظ بتاجر خضر وغلال بعد مداهمة أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الأمن لمخزن تبريد تابع له بمدينة جندوبة وحجز 82 طنّا من البطاطا المعدة للاستهلاك مخزّنة به، وفق وكيل الجمهورية بذات المحكمة والناطق الرسمي باسمها صلاح الدين الراشدي.



وأوضح المصدر ذاته، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المشتبه به لم يحترم الاجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط، وتمت إحالته بتهمة المضاربة طبقا المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.

وفي سياق متصل، أفادت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة بأن أعوان المراقبة التابعين لها رفعوا اليوم نحو 32 مخالفة اقتصادية شملت بائعي الخضر والغلال بمدينة طبرقة، وحجزت كميات من الخضر والغلال من أجل الترفيع في الاسعار وعدم إشهارها (دون اعتبار الـ 82 طنّا من البطاطا المشار إليها آنفا)، وفق ما أكده كاهية مدير الإدارة احمد التليلي لوكالة "وات".



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ويهدف المرسوم عدد 14 لسنة 2022 الى تأمين التزويد المنتظم للسوق، وتأمين مسالك التوزيع ويعاقب بالسجن 10 سنوات كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة وبخطية مالية قدرها 100 الف دينار.



