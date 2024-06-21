دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة: التونسية سوار بوستة تفوز بالميدالية البرونزية

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فازت التونسية سوار بوستة (62 كلغ) التي تستعد للالعاب الاولمبية باريس 2024 ، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة بولونيا الدولية المفتوحة بعد فوزها على مصارعة من لاتفيا 10-0 وانتصارها ضد مصارعة بولونية 10-0 في حين انهزمت ضد بطلة ألمانيا 7-2.
وستعرف دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة غدا السبت دخول التونسية زينب الصغير (76 كلغ)، المتاهلة بدورها الى اولمبياد باريس، المنافسات.
وستعرف دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة غدا السبت دخول التونسية زينب الصغير (76 كلغ)، المتاهلة بدورها الى اولمبياد باريس، المنافسات.
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