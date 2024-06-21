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دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة: التونسية سوار بوستة تفوز بالميدالية البرونزية

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 18:43 قراءة: 0 د, 18 ث
      
فازت التونسية سوار بوستة (62 كلغ) التي تستعد للالعاب الاولمبية باريس 2024 ، اليوم الجمعة، بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة بولونيا الدولية المفتوحة بعد فوزها على مصارعة من لاتفيا 10-0 وانتصارها ضد مصارعة بولونية 10-0 في حين انهزمت ضد بطلة ألمانيا 7-2.

وستعرف دورة بولونيا المفتوحة للمصارعة غدا السبت دخول التونسية زينب الصغير (76 كلغ)، المتاهلة بدورها الى اولمبياد باريس، المنافسات.


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