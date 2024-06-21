بطولة امم اوروبا 2024: يولماند مدرب الدنمارك يمنح لاعبيه يوما للراحة والاسترخاء

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قرر كاسبر يولماند مدرب الدنمارك مكافأة لاعبيه بيوم عطلة هم في أمس الحاجة له بعد التعادل 1-1 مع إنقلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ، مقترحا قضاء يوم السبت في صنع أجواء من الاستمتاع بالدفء والراحة.



وبعد الخسارة أمام إنقلترا في نصف نهائي بطولة أوروبا 2020، بذلت الدنمارك مجهودا بدنيا هائلا في التعادل مع إنقلترا لتصبح في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة قبل مباراتها الأخيرة ضد صربيا في ميونيخ يوم الثلاثاء المقبل.

وقال يولماند للصحفيين باللغة الدنماركية "إنه أول يوم عطلة منذ الثالث من جوان ولذلك من المهم الابتعاد قليلا ولا أعرف ماذا سيفعلون، عليهم الاستمتاع بالراحة والاسترخاء".



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وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة إنقلترا حصة تدريبية صعبة اليوم الجمعة، وقال يولماند إنه باستثناء بعض الاجتماعات أصبح اللاعبون الآن أحرارا حتى تبدأ الاستعدادات لمباراة صربيا بعد غد الأحد.

وأضاف "نحن نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به، ولدينا يوم إضافي لإعداد كل شيء مقارنة بالمرة السابقة (بعد مباراة سلوفينيا) ونحن في وضع جيد، لذلك بعد تدريب اليوم سنأخذ استراحة لفترة من الوقت، يوم ونصف".

وتتصدر إنقلترا المجموعة الثالثة بأربع نقاط وتأتي الدنمارك في المركز الثاني وسلوفينيا التي تعادلت في مباراتها الأولى مع الدنمرك في المركز الثالث.

وتتذيل صربيا المجموعة بنقطة واحدة من تعادلها مع سلوفينيا.

