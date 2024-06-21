المنستير: أوّل طائرة حجيج تحط اليوم بمطار المنستير- الحبيب بورقيبة الدولي وعلى متنها 259 حاجّا من ولاية المهدية

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حطّت، ظهر اليوم الجمعة، بمطار المنستير-الحبيب بورقيبة الدولي، أوّل طائرة قادمة من البقاع المقدسة وعلى متنها 259 حاجا وحاجة من ولاية المهدية، وفق ما أفاد به المعتمد الأوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المهدية، عادل بن عمر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأكد أنّه لم يتم تسجيل حالات وفاة أو فقدان في صفوف حجيج ولاية المهدية البالغ عددهم الجملي 409 حاجا وحاجة، مشيرا إلى أنّ هناك رحلة إياب ثانية لحجيج ولاية المهدية.

وأضاف بن عمر أنّ ظروف استقبال الحجيج بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي كانت طيّبة اليوم، مثنيا على جهود المصالح الأمنية والديوانية بالمطار التي وفرت ظروفا مريحة وميسرة لاستقبال الحجيج خلال عودتهم إلى أرض الوطن، وفق تعبيره.

من جهته، أشار الكاتب العام بولاية المنستير، سمير الرايس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه وقع إحداث مسلك خاص بالحجيج العائدين من البقاع المقدسة في محاولة لاختصار الوقت واستكمال مختلف الإجراءات بسرعة.



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وأضاف أنّه عاين اليوم في مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي رفقة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية المهدية ظروف وصول أوّل رحلة للحجيج، كما كانت استعدادات استقبالهم حثيثة من قبل مصالح شرطة الحدود، ومصالح الأمن الوطني، والمصالح الديوانية والديوان الوطني للطيران المدني والمطارات.

من جانبه، أكد لمجد بوسلامة، أحد مرافقي حجيج ولاية المهدية بأنّ درجات الحرارة في البقاع المقدّسة كانت مرتفعة ما فاقم حالات التعب في صفوف الحجيج وخاصة كبار السن.

وأوضح بخصوص تشكي حجيج المهدية حول عدم وجود مرافق معهم على متن الحافلة في البقاع المقدسة، أنّه لا يمكن أن تضم كل حافلة مرافقا، باعتبار أن حجيج المهدية ذهب معهم 3 مرافقين في حين أنّ عدد الحافلات 6.