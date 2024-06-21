معاقبة الملعب التونسي باللعب دون حضور الجمهور في مقابلتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/stadetunisien2017n.jpg width=100 align=left border=0>

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور في مقابلتين ضد الملعب التونسي مع تغريمه ب7500 دينار من اجل العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات بكل انواعها على ارضية الميدان من قبل جماهيره في المباراة التي جمعته بالنادي الافريقي يوم 14 جوان الجاري.



وقرر مكتب الرابطة في ذات السياق تاجيل النظر في ملف الاعتراض المقدم من الملعب التونسي ضد النادي الافريقي الى اجتماع مكتب الرابطة المقرر يوم الخميس 27 جوان الجاري.





...



ومن جهة اخرى تقرر معاقبة كل من الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من اجل رمي المقذوفات من قبل جماهيرهما في مباراتي الجولة الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.