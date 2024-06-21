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نوايا الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال الاشهر الخمسة الاولى ترتفع بنسبة 7ر5 بالمائة

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 16:26 قراءة: 0 د, 47 ث
      
ارتفعت الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2024،  بنسبة 7ر5 بالمائة لتبلغ قيمة 951 مليون دينار (م د)، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق نشرية الظرف الصناعي لشهر ماي 2024 التي تصدرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.


وزاد عدد المشاريع الجديدة المصرح بها بنسبة 2ر14 بالمائة، مقارنة بموفى ماي 2023  .
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وارتفعت نوايا الاستثمارات الأجنبية بنسبة 9ر19 بالمائة (9ر152 م د) فيما بلغت  قيمة الاستثمارات الصناعية الموجهة للسوق المحلية 3ر718 م د .
وحسب بيانات الوكالة بلغت الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية المصرح بها الى موفى ماي المنقضي، 1302 مشروعا مقابل 1166 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2023 ، أي بزيادة بنسبة 7ر11 بالمائة. وستمكن هذه المشاريع من احداث 10597 موطن شغل.

وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بنسبة 2ر41 بالمائة لتصل مع موفى ماي 2024 الى 5199 (زيادة بنسبة 5ر33 بالمائة) فيما بلغ عدد مواطن الشغل المزمع احجاثها 15272 أي بارتفاع بنسبة 1ر15 بالمائة بالمقارنة مع موفى ماي 2023. 
 


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