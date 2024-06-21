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إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 16:39 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إنهاء مهام إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

يشار الى أنه تم تعيين الشائبي وزيرا للشؤون الدينية في أكتوبر 2021 في حكومة نجلاء بودن.

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وكان الشائبي، صرح صباح اليوم الجمعة ل (وات)، لدى وصول أول طائرة عودة للحجيج الى المحطة الثانية بمطار تونس قرطاج، أن عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بالبقاع المقدّسة قد ارتفع إلى 49 حاجّا وحاجّة، مقرا بامكانية وجود تقصير في الاحاطة بالحجيج قائلا "التقصير قد يكون موجودا، وسنقوم بالتّقييم على مستوى الوزارة ومن قصّر سينال جزاءه".


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