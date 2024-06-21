توزر: تقدم أشغال بناء مركب الطفولة بحزوة ب80 بالمائة وقريبا تسلم الروضة العمومية بنفطة

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تقدمت أشغال بناء مركب الطفولة بحزوة من ولاية توزر، بحوالي 80 بالمائة، ومن المتوقع انتهاء الأشغال خلال الصائفة الحالية ليدخل الاستغلال مفتتح السنة التربوية القادمة، وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منجي الشتوي

وبين الشتوي في تصريح لصحفية "وات" أن المركب يعتبر الأفضل من حيث البنية التحتية على المستوى الجهوي، وهو يضم مركب الطفولة نوادي وقاعات اختصاص وملعب معشب وعدة مكونات أخرى من شأنها أن توفر للأطفال فاقدي السند في المنطقة التأطير الجيد، واشار إلى أن المشروع يدخل ضمن مجموعة من المشاريع الجارية والهادفة إلى تحسين مؤسسات الطفولة في الجهة والارتقاء بخدماتها.

ويتم في هذا السياق تهيئة الروضة العمومية القطعاية بنفطة تهيئة كاملة بإضافة عدة مكونات متمثلة في مكتب مدير وفضاء للنشاط، وقد انتهت الأشغال وسيقع تسلم المشروع يوم 25 جوان الجاري.

ويجري في السياق ذاته، انجاز دراسات لعدد من المشاريع الأخرى أغلبها في مرحلة متقدمة ينتظر أن تنطلق أشغالها في الصائفة الحالية ومنها إعادة تهيئة وتطوير عدة مؤسسات تشمل إعادة بناء مركب الطفولة بتمغزة وإعادة بناء مركب الطفولة بتوزر والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل، فضلا عن تطوير نادي الأطفال بحامة الجريد وتحويله إلى مركب للطفولة بإحداث فضاء خاص بالرعاية الموجهة للأطفال فاقدي السند وكذلك تهيئة نادي الأطفال حي السلام وتحسين بنيته الأساسية وإحداث ملعب معشب بجواره.



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ومن المنتظر أن يتم كذلك إضافة قاعة متعددة الاختصاصات، وملعب معشب بنادي الأطفال القطعاية بنفطة، وإعادة بناء وتحسين الفضاء الخاص بالرعاية كالمطعم والمغازة في مركب الطفولة بنفطة.