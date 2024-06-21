الكاف: يوم اعلامي حول الاستراتيحية الوطنية لتزويد ولايتي الكاف وسليانة بالماء الصالح للشرب في غضون سنة 2050

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قدم المشاركون في اليوم الإعلامي حول الاستراتيحية الوطنية لتزويد ولايتي الكاف وسليانة بالماء الصالح للشرب في غضون سنة 2050، الذي انتظم اليوم الجمعة بالمركب الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف، جملة من المقترحات، التي من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية والقطع النهائي مع واقع العطش الذي يشكو منه متساكنو الولايتين منذ سنوات



ومن بين هذه المقترحات الواردة في تدخلات عدد من المشاركين، الإسراع في إنجاز الدراسات التنفيذية لمشروع تحويل مياه سد بربرة بولاية جندوبة إلى ولايتي الكاف وسليانة، واستغلال الثروات المائية المتوفرة بصفة استعجالية لإيصال الماء الصالح للشرب الى المناطق التي تشكو حاليا من العطش.

واعتبر عضو المجلس الجهوي بولاية الكاف، محسن الشارني، أن الحل لهذه المعضلة يمر عبر التزام الدولة بتحقيق حاجيات المواطنين من الماء الصالح للشرب في اقرب الآجال وعدم انتظار سنة 2050، على اعتبار ان هذا الموعد "بعيد المدى ولا يمثل أولوية"، في ظل الشح المائي الذي أتعب العديد من متساكني المناطق المعطشة، على حد قوله.



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وأكد الناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية البيئة والثقافة عدنان التبسي، أن تناول هذا الموضوع في هذا الظرف، يعتبر "الهاء للمواطنين عن مطلبهم الأساسي" في ظل الحاجيات المستعجلة للماء حاليا، مطالبا الحكومة بالاسراع في إيجاد الحلول المطلوبة لحل مشكلة نقص الماء الصالح للشرب في البلاد في هذه الفترة، وخاصة بالمناطق المعطشة، قبل النظر في الاستراتيجية بعيدة المدى.

ومن جهته، قال كاهية مدير الدراسات العامة بالإدارة العامة للسدود والاشغال الكبرى ابراهيم جراية، أن المشروع دخل مرحلته الثانية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تهم اختيار مسار أنبوب نقل المياه من سد بربرة إلى ولاية الكاف، وتهم هذه المرحلة الثانية دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي ستدوم 04 أشهر قبل المرور إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، التي تتصل بالدراسات التفصيلية وطلب العروض للمشروع الذي يمكن أن تصل كلفته 1800 مليون دينار، وفق تقديره.

وأكد أن كل الاقتراحات التي تقدم بها المشاركون، سيتم تضمينها بملف المشروع لعرضه على الأطراف الممولة التي تشترط مشاركة المجتمع المدني في بلورة كل التصورات لإي مشروع عمومي، على حد تأكيده.