المنستير: مشاركة 120 طفل وطفلة في الدورة 10 للمهرجان الوطني لموسيقي الطفل ببوحجر تحمل اسم الفنان الهادي الجويني

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تنظم دار الثقافة بوحجر وجمعية الإبداع الثقافي الدورة العاشرة للمهرجان الوطني لموسيقي الطفل ببوحجر دورة الفنان الهادي الجويني من 24 إلى 29 جوان الجاري وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل الهادي الجويني .



وتشهد الدورة مشاركة 120 طفلا وطفلة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية وتونس ونابل وسليانة والكاف وتوزر وقبلي وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء فاتن بالحاج مديرة دار الثقافة بوحجر.

ويكون افتتاح المهرجان بفضاء دار الثقافة (س18) مع فقرات متنوعة بمشاركة ماجورات المكنين لجمعية ثقافة وترفيه وعرض موسيقي لمجموعة البراميل بالمهدية، وعرض مسرحية "قطيع" من إخراج الناصر طنبورة وإنتاج المركب الثقافي بالمنستير وعرض "إيقاعات" بقيادة الفنان علي المرموش لجمعية الشباب للموسيقي العربية بالمنستير.



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وتنطلق المسابقات يوم الثلاثاء 25 جوان الجاري في العزف الفردي اختصاص البيانو والقيتار والأورغ والأكورديون، وتتواصل يوم الأربعاء 26 جوان الجاري مع اختصاصات العزف الفردي على القانون والعود والإيقاع. ويكون الموعد يوم الخميس 27 جوان في اختصاصات الكمان الشرقي والكمان الغربي إلى جانب تنظيم ورشة عزف مفتوحة في الكمان الشرقي والغربي.

ويحتضن المعهد العمومي للموسيقي والرقص بالمنستير الجمعة 28 جوان مسابقتي المجموعات الموسيقية، والكورال. واختارت هيئة التنظيم خلال هذه الدورة تنظيم

ندوة علمية يوم السبت حول "بصمة الجويني والمجددون في الموسيقي التونسية" نحو متوسط موسيقي مشترك ثم تتواصل المسابقات مع مسابقة الأداء الغنائي " من رصيد الهادي الجويني"، ومسابقة التلحين" أغنية الطفل" على أن يقع مساء اليوم ذاته الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين في مختلف المسابقات.