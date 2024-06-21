سليانة: تنظيم دورة تكوينية لفائدة قباض المالية بعنوان "التصرف في اللقط والمحجوزات"

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انطلقت، اليوم الجمعة، بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية، دورة تكوينية لفائدة قباض المالية، بعنوان "التصرف في اللقط والمحجوزات"، حول التصرف في الايداعات والمحجوزات، وذلك ببادرة من ولاية سليانة وبالتنسيق مع أمانة المال الجهوية.





وذكر المنسق الجهوي للتكوين بولاية سليانة فوزي الراجحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان الهدف من تنظيم الندوة، مزيد إحكام التصرف القانوني في المحجوزات والإيداعات والأثاث بعد زوال الانتفاع بها، واضاف أن من شأن ذلك تجنيب أخطاء التصرف عبر إتباع كافة الإجراءات القانونية وضمان حسن تنظيم المستودعات البلدية من خلال الفصل بين الإيداعات والمحجوزات والملك البلدي.



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وأشار الراجحي إلى أهمية تكوين الأعوان الماسكين لهذا الملف خاصة بعد التعرف على كافة الجوانب القانونية، مما يضمن حسن التصرف في هذه المعدات باعتبارها موردا ماليا هاما في صورة التفويت فيها قانونيا.

يذكر أن الدورة التكوينية انتظمت باشراف والي سليانة وحضرها الكاتب العام للولاية وأعضاء اللجنة الجهوية للتصرف في المحجوزات وإطارات أمانة المال الجهوية والكتاب العامون للبلديات وإطارات ولاية سليانة وعدد من أعوان البلديات وعدد من المصالح الأمنية