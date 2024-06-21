المنستير: "الخيمة والشعر الشعبي: تراث مغاربي مشترك" شعار النسخة المغاربية الثانية لمهرجان خيمة سيدي سالم ببني حسان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675490aecb067.28386688_hiqjmnlfpkgoe.jpg width=100 align=left border=0>



المنستير، 21 جوان 2024 (وات/مكتب المنستير) - تحت شعار "الخيمة والشعر الشعبي: تراث مغاربي مشترك" تنظم دار الثقافة ببني حسان بولاية المنستير اليوم الجمعة الدورة 11 لمهرجان خيمة سيدي سالم، والنسخة الثانية مغاربيا لهذا المهرجان.

وتشهد الدورة التي تقام على امتداد اليوم، مشاركة شعراء وشاعرات من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نصيرة عبد الواحد مديرة دار الثقافة بني حسان.

ويتميز المهرجان بجانبه التنشيطي والفرجوي حيث ينطلق بخرجة خيمة سيدي سالم مع عيساوية الجيل الجديد (بقيادة الفنان بوراوي الهذيلي) وفرقة حنبعل للفنون الشعبية (بقيادة الفنان كمال المساكني)، التي ستجوب شوارع المدينة على أن يكون افتتاح الخيمة والشعر الشعبي في التراث المغاربي بالمعهد الثانوي ببني حسان.



...



وتقام بفضاء المعهد الورشات والمعارض التي تبرز الخصوصية الجهوية والمغاربية منها ورشات في التويزرة وفي الحرف اليدوية وعرض للباس التقليدي المغاربي، فضلا عن حضور الشعر الشعبي.

ووفق المنظمين تم الاشتغال في هذه الدورة على فنون الخيمة وأدوات الخيمة وعادات البدو باعتبار أنّ الخيمة هي رمزية تشاركية بين جميع الدول المغاربية.

ويشارك في خيمة الشعر الشعبي المغاربي الشعراء والشاعرات عادل الجبراني وهالة الضيف ومبروك عبد المولى وكمال الخليفي جميعهم من تونس ودحمان بن سالم من الجزائر والسعيد بوتزرت من المغرب وأحمد بوبوبكرن محمد محمود من موريتانيا وأمين بيت العافية من ليبيا.

وتنطلق على الساعة الثامنة مساء سهرة الإدبة مع أيمن حنين من المهدية ومحمّد بوغطاس من بني حسان مع مراوحات في الشعر الشعبي للشعراء عبد الجواد الزمني وأيمن ساسي وبشير عبيش.