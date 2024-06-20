إسبانيا تحسم القمّة أمام إيطاليا وتبلغ ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا

حصل منتخب إسبانيا على بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، بعد فوزه في مباراة اليوم الخميس ضد نظيره منتخب إيطاليا.

واستضاف ملعب "فيلتينس آرينا" مباراة المنتخبين في خضم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024، حيث فازت إسبانيا بهدف دون رد.







كاد بيدري أن يسجل هدفًا مبكرًا لصالح منتخب إسبانيا، بعدما سدد كرة رأسية اتجاه مرمى إيطاليا، ولكن الحارس دوناورما تصدى ببراعة.وشهدت الدقيقة 11 فرصة جديدة لصالح الإسبان، بعدما سدد نيكو ويليامز كرة رأسية في اتجاه المرمى الإيطالي، إلا أنها مرت بجوار الملعب.وحصل الحارس دوناروما على بطاقة صفراء، وهي الأولى في المباراة، في الدقيقة 15 نتيجة الاحتجاج على الحكم.وتواصلت فرص إسبانيا حيث كاد موراتا أن يسجل هدفًا في الدقيقة 24، ولكن دوناروما واصل براعته وتصدى لها.واستمر تألق دوناروما في الدقيقة 25، بعدما سدد فابيان رويز كرة صاروخية مثالية من خارج المنطقة، إلا أن الإيطالي تألق وأبعدها بمهارة.وحصل لاعب منتخب إسبانيا، رودري، على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بعد اعتراضه على الحكم.ومع بداية الشوط الثاني، تعرض رودري لإصابة قوية بعد تدخل من لاعب إيطاليا، وحصل اللاعب كريستانتي على بطاقة صفراء.وسنحت فرصة للاعب إسبانيا، بيدري في الدقيقة 52، بعدما تلقى الكرة من كوكوريلا، ولكن تسديدة لاعب برشلونة مرت بجوار المرمى.وتغيرت النتيجة في الدقيقة 55 بفضل النيران الصديقة، بعدما سجل لاعب منتخب إيطاليا كالافيوري هدفًا بالخطأ في مرمى زميله دوناروما، بعد تمريرة رأسية من موراتا.ورغم ذلك، لم يتوقف دوناروما عن التألق حيث أنقذ مرماه من تلقي هدف ثان في الدقيقة 58، بعد تسديدة قوية من قِبل موراتا على المرمى.وواصل دوناروما تألقه المبهر في تلك المباراة حيث سدد لامين يامال تسديدة رائعة للغاية ناحية الشباك الإيطالية، ولكن الحارس تعملق وتصدى بنجاح.وسنحت فرصة لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة رائعة من قِبل نيكو ويليامز، ولكن الكرة اصطدت بالقائم، لتحرمه من هدف رائع.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ومن ثم التأهل إلى دور الـ16 رفقة ألمانيا، في حين تجمد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط في المركز الثاني.