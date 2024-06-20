Babnet

رئيس الحكومة يَتلقَى التقرير الختامي للجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب بالقطاع العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667486bc2f7b74.32059570_okheqimnjlfpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 20:43 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الخميس 20 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

واطّلع رئيس الحكومة بهذه المناسبة على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، كما قُدّمت له نسخة من التقرير الختامي للجنة.
ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289613


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Slv euro_2024 - Ukr euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Pol euro_2024 - Aus euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Ned euro_2024 - Fra euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*