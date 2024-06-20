حركية هامّة بمطار جربة-جرجيس الدولي تنبئ بموسم سياحي واعد

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بلغ عدد الرحلات الجوية بمطار جربة جرجيس الدولي، اليوم الخميس، 81 رحلة بين قدوم ومغادرة، والّذي يعتبر رقما مهمّا يندرج ضمن حركية كبرى شهدها هذا الميناء الجوي منذ منتصف شهر جوان الحالي، وفق مصدر مسؤول بمطار جربة جرجيس الدولي.



وأضاف ذات المصدر، في تصريح لصحفية "وات"، أن هذه الحركية تنبئ بموسم صيفي وسياحي واعد، وخاصة أمام برمجة عدة رحلات غير منتظمة ومنها رحلة لأول مرة من بلغاريا، وإضافة رحلات أخرى غير منتظمة من مطارات المانية نحو مطار جربة جرجيس الدولي.





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ولفت إلى أنّ أكبر عدد من الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة خلال هذه الصائفة ستكون من المطارات الفرنسية، وفي مرتبة ثانية من اللوكسمبورغ، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة، مع مؤشرات واعدة لعودة السوق الايطالية ببرمجة هامة للرحلات نحو هذا المطار، حسب قوله.