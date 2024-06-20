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صفاقس: انطلاق موسم الحصاد في منطقة "النوايل" بجبنيانة ضمن تجربة رائدة لزراعة البذور الأصلية تتيح إنتاج الحبوب مرتين في السنة

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 57 ث
      
إنطلق اليوم الخميس، موسم الحصاد في منطقة "النوايل" من معتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس، ضمن تجربة رائدة لزراعة البذور الأصلية تمكّن من إنتاج الحبوب مرتين في السنة، وذلك وسط أجواء إحتفالية في قلب الطبيعة.

وأفاد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد شلاقو، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "ميزة هذه التجربة التي أطلقها الفلاح محمد العباسي تتمثل في زراعة البذور الأصلية التونسية من القمح على غرار "كريم " و"رزاق" على موسمين في سنة واحدة، وهي التجربة الأولى من نوعها في صفاقس".

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من جهته، أوضح صاحب هذا المشروع الفلاحي، محمد العباسي، أن "هذه التجربة الأولى من نوعها في صفاقس، التي اتبعها سنة 2009 وأعادها هذه السنة، تتمثل في إستغلاله لـ13 هكتارا من أرضه (40 هكتارا) لزراعة بذور القمح الأصلي التونسي من نوع "كريم" و"رزاق"، وهكتارين لزراعة الشعير قابلين للتوسعة، وذلك خلال شهري سبتمبر ومارس، لتمكنه هذه التجربة من إنتاج الحبوب مرتين في السنة.
وأكد أن "تبني هذه التجربة من شأنه أن يحقق اكتفاء تونس الذاتي من القمح، وتفادي النقص الحاصل سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، داعيا جميع الفلاحين إلى النسج على منواله، والسلط الجهوية إلى العمل على دعم هذه التجربة الناجحة والرائدة، وفق تعبيره.



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