سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية وأراضٍ محصودة بمعتمدية الكريب

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تمكّن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة من السيطرة، عشيّة اليوم الخميس، على حريق نشب بأرض زراعية وأراضٍ محصودة بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، وذلك بمعاضدة عدد من الفلاحين.



وبيّن رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب، الرائد خميس الغزواني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسخير 3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، و6 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات، وعدد من الجرارات الفلاحية للسيطرة على الحريق الذي أتى على حوالي 30 هكتارا من الحصيدة و60 هكتارا من القمح اللين والصلب.

يشار إلى أن ولاية سليانة شهدت اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.