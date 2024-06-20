جمعية إبصار تدعو الى احداث منصة رقمية خاصة باحصاء ذوي وذوات الاعاقة

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دعا رئيس الجمعية التونسية" إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية"، محمد المنصوري، اليوم الخميس، الى احداث منصة رقمية تخصص لاحصاء الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة وتكون تحت اشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.



واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المنصة تخصص لتسجيل كل شخص ذي اعاقة من طرف المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية والهياكل الصحية العمومية والاطباء الخواص والمرشدات الاجتماعيات والاطارات التربوية.





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وقال ان الهدف يتمثل في توفير احصائيات دقيقة حول الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة في تونس خاصة في ظل عدم تطابق الارقام المتعلقة بهذه الفئة.



واعتبر ان الارقام التي تنشرها وزارة الشؤون الاجتماعية لا يتناسب مع العدد الحقيقي لهذه الفئة باعتبارها تقتصر على حاملي بطاقة الاعاقة والمقدر عددهم ب430 ألف شخص في حين تشير بعض المنظمات الوطنية والعالمية الى 800 الف الى مليون شخص من ذوي وذوات الاعاقة في تونس.





