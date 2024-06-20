جمعية إبصار تدعو الى صياغة استراتيجية وطنية لضمان ولوج ذوي وذوات الاعاقة الى الشواطئ خلال الصيف

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دعا رئيس الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري، اليوم الخميس، الى صياغة استراتيجية وطنية تضمن حق الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة في الولوج الى الشواطئ، خلال فصل الصيف، للترفيه والتمتع.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الجمعية لاحظت تململا كبيرا في صفوفه ذوي وذوات الاعاقة وعائلاتهم بسبب عدم تهيئة المسالك اللازمة.





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وبين أنه بمناسبة حلول فصل الصيف أصبحت الحاجة ملحة لتيسير الولوج الى الشواطئ لذوي وذوات الاعاقة باعتبارها المتنفس الوحيد لهم مع ارتفاع درجات الحرارة.



وبيّن أن المسلك المهيأ يجب ان ينطلق من مأوى السيارات ليتم ربطه بالشاطئ ثم مياه البحر على مسافة مترين او 3 امتار حتى يبقى الشخص ذوي الاعاقة الحركية على كرسيه المتحرك ويلج الى مياه البحر بصفة مستقلة.



وثمّن في سياق متصل تجربة تهيأة عدد من الشواطئ لذوي وذوات الاعاقة في تونس كتجربة أولى، داعيا الى تعميمها.

