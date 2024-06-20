كأس أوروبا للأمم 2024: تعادل صربيا وسلوفينيا بنتيجة 1 - 1

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سجل البديل لوكا يوفيتش هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليمنح صربيا التعادل 1-1 مع سلوفينيا في مواجهة ممتعة بالمجموعة الثالثة من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الخميس.



وتقدمت سلوفينيا بهدف عن طريق الظهير الأيمن جان كارنيتشنيك وكانت على مقربة من أول فوز لها على الإطلاق في بطولة أوروبا قبل أن يسجل يوفيتش من ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليجعل لاعبي سلوفينيا في حالة ذهول.





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وأهدرت سلوفينيا عددا من الفرص السانحة للتسجيل قبل أن يتقدم كارنيتشنيك من على حافة منطقة جزاء فريقه ويرسل الكرة إلى تيمي إلسنيك ثم قابل تمريرة عرضية ليضع الكرة في شباك بريدراج رايكوفيتش في الدقيقة 69.



ولم تتمكن صربيا من استغلال فترات سيطرتها رغم خطورة المهاجم المخضرم ألكسندر ميتروفيتش، الذي سدد كرة من مسافة قريبة اصطدمت في كارنيتشنيك وضربت العارضة حتى تمكن يوفيتش من التسجيل.

ورفعت سلوفينيا بهذه النتيجة رصيدها إلى نقطتين، قبل أن تواجه إنقلترا في المباراة الأخيرة بالمجموعة الثالثة، بينما تتذيل صربيا ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطة واحدة وتختتم دور المجموعات بمواجهة الدنمارك.