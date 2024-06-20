بن عروس: المصادقة على تمكين 09 منتفعات للحصول على التمويلات اللازمة لبعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص

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صادقت اللجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي ببن عروس، في إطار تنفيــذ برنامج "صامدة": "التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف"، اليوم الخميس، على تمكين 9 منتفعات بالتمويلات اللازمة لإنجاز مشاريع والانتصاب للحساب الخاص.



وبيّــن والــي الجهة، عز الدين شلبي، أنّ تنفيذ برنامج صامدة للتمكيـن الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف هو البرنامج الأوّل من نوعـه وطنيّـا، الّذي يراهـن على التّمكين الاقتصادي، لهـذه الفئة كآلية استراتيجيّة، لتعزيز صمودهنّ وحفظ كرامتهنّ، ودعم استقلاليتهنّ الذاتية وصون حرمتهنّ الجسديّة، ومساعدتهنّ على العـبور من وضعيّة الهشاشة إلـى وضعيّة القـدرة والاستطاعة -من خـلال دمجهنّ في الدورة الإقتصاديّة-بما يؤهل المنتفعات بالبرنامج للانخراط في المنظـومة الإنتاجية ويساعـد عـلى إدماجهنّ في سـوق الشّغـل بالاعتماد على مشاريـع صغـرى تتوافـق مع مؤهلاتهنّ وتستجيب لرغباتهن كما يعكس إلتـزام الدّولة بحمايـة الحقوق المكتسبة للمرأة ودعـم سياسـات تمكينها وتحقيق مبدأي التناصف وتكافؤ الفـرص.

يذكر انه تم خلال نهاية شهر ماي المنقضي المصادقة كذلك على تمكين 9 نساء من تمويلات لإنجاز مشاريع صغرى في إطار برنامج التمكين الاقتصادي "رائدات".