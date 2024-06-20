زغوان: تجميع 140 ألف قنطار من الحبوب وبلوغ نسبة 80 بالمائة في تقدم موسم الحصاد

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بلغت كميات الحبوب المجمّعة، منذ انطلاق موسم الحصاد بولاية زغوان، حوالي 140 ألف قنطار منها 98 ألفا و400 قنطار من القمح الصلب، و1800 طنّا من القمح اللين، و664 طنّا من التريتكال، و39 ألف قنطار من الشعير، موزعة جميعها على 9 مراكز تجميع بالجهة دون اعتبار الكميات التي احتفظ بها الفلاحون في مخازنهم الخاصة أو مراكز تجميع خارج الولاية.



وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة بزغوان، فيصل قطعة، في تصريح لـ"وات"، أنّ المساحات التي تم حصادها إلى حدود اليوم الخميس بلغت 80 بالمائة من إجمالي حوالي 40 ألف هكتار من الزراعات ذات الإنتاج الجيّد والمتوسط والضعيف وكذلك الجيد المتأتي خاصة من الحبوب المروية.

وأكّد أن الكميات المجمعة مؤمنة بالكامل من مخاطر العوامل الطبيعية المحتملة، لافتا إلى أن مصالح المندوبية تعمل بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة على استغلال محاصيل الحبوب لإعادة تعبئة مخزون الجهة من البذور استعدادا للموسم الفلاحي المقبل.