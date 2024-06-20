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جندوبة : الإحتفاظ بعنصر مفتش عنه من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 15:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
افادت الادارة العامة للحرس الوطني انه تم القبض على شخص ببلطة بوعوان من ولاية جندوبة صادر في شانه احكام سجنية من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"

واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني انه في اطار تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها، تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة ووحدات التوقي من الارهاب بإقليم جندوبة من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنه أحكام سجنية.
واضاف البلاغ انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.


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