قابس : فرحة كبرى بعودة مستقبل قابس الى الرابطة الأولى

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غص شارع الجمهورية بقابس الليلة الماضية بتوافد المواطنين من مختلف الفئات والشرائح العمرية الذين هبوا للاحتفال بعودة المستقبل الرياضي بقابس الى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه في مقابلة الباراج التي اقيمت امس الاربعاء بالملعب الاولمبي بسوسة على جندوبة الرياضية بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل صفر-صفر.



وتواصلت الاحتفالات بساحة عين السلام التي تتوسط شارع الجمهورية بمنطقة المنزل الى ساعة متأخرة من الليل حيث تعالت الاهازيج والهتافات متغنية بفرحة الصعود الى الرابطة الاولى. وحظي الفريق الموسع ل "الجليزة" من لاعبين واطار فني واداري باستقبال حار منذ وصول الحافلة التي كانت تقله الى محطة الاستخلاص بقابس الشمالية.





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وأكد العديد من أحباء مستقبل قابس لمراسل وات بالجهة، أن هذه العودة لم تكن سهلة بالمرة نظرا للصعوبات العديدة التي مر بها الفريق ومنها بالخصوص المادية بسبب تراكم الديون منذ المواسم الماضية الى جانب المظالم التحكيمية التي تعرض لها في عدد من المباريات على حسب تعبيرهم.