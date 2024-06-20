قفصة: دخول محطّة جديدة لضخّ مياه الشرب بالمظيلة للرفع من طاقة الضخّ والحدّ من إضطراب التزوّد

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دخلت محطّة جديدة لضخّ مياه الشرب بمدينة المظيلة، الأسبوع الماضي، حيّز الإستغلال، وهي محطّة أنجزتها الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بهدف تقوية طاقة ضخّ مياه الشرب بالمدينة التي تعاني من إضطرابات متواترة في التزوّد بهذا المرفق الحيوي.





وقال مدير إقليم الشركة بقفصة محمد بنعاسي أن محطّة جديدة لتقوية ضخّ مياه الشرب دخلت فعليا حيّز الإستغلال الأسبوع الماضي، وبذلك إرتفع منسوب ضخّ المياه بفضل هذه المحطّة من 40 لترا في الثانية قبل إنجازها، إلى 55 لترا في الثانية حاليا.



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وأضاف أن من مزايا المحطّة الجديدة للضخّ، تغطية حاجيات 3900 مشترك في شبكة توزيع المياه بالمظيلة بمياه الشرب "دون إضطرابات"، مشيرا إلى انّ كلفة المحطّة بلغت 650 ألف دينار.

ونبّه بالمناسبة من تفاقم ظاهرتي "سرقة الماء والربط العشوائي بقنوات توزيع مياه الشرب" بالمظيلة، وبعدد آخر من معتمديات الولاية، مُعتبرا أن كمّيات مياه الشرب المُوزّعة حاليا مثلا على سكّان المظيلة تفوق نظريا حاجياتهم، إلاّ أن سرقة الماء بغرض إستعماله لأغراض الري الفلاحي والربط العشوائي بشبكة التوزيع يتسبّان غالبا في الإضطرابات المُسجلة في التزوّد خاصة بالمناطق العالية.

ولفت إلى أن إقليم الشركة سيستمرّ في تنظيم حملات ميدانية للتصدّي للربط العشوائي والحدّ منه "على الاقلّ" ومن تداعياته على تزويد السكّان بمياه الشرب.