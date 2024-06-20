جرجيس: الاحتفاظ بافريقي من أصل سيرليوني بتهمة القتل العمد خلال شجار عنيف

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بالاحتفاظ بافريقي من اصل سيرليوني بتهمة القتل العمد والمشاركة في معركة وذلك في علاقة بالشجار الحاد، الذي جد صباح، الإربعاء، بمدينة جرجيس بين مجموعة من المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء يقطنون داخل عمارة واحدة وسط المدينة مستعملين في هذا الخلاف سلاحا ابيض، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين الاسعد الحر.



واضاف الحر انه تم ايضا في علاقة بهذه الحادثة التي ادت الى تسجيل اصابتين خطيرتين لمهاجرين اثنين يقيمان بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بجرجيس الاحتفاظ بتونسيين اثنين يستغلان العمارة، التي تاوي المهاجرين الافارقة وذلك لاجل المساعدة والوساطة وعدم الاعلام عن ايواء اجنبي.

واشار الى ان حملات امنية نفذتها الوحدات الامنية بجرجيس باذن من النيابة العمومية شملت محلات يستغلها الافارقة اسفرت عن الاحتفاظ بتونسيين اثنين من اجل عدم الاعلام عن ايواء اجنبي .



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وذكر الحر انه على اثر معاينة ممثل النيابة العمومية للعمارة التي جدت بها حادثة الشجار العنيف بين المهاجرين الافارقة تقرر اخلاءها وتامينها وذلك لعدم صلوحيتها للاستغلال والسكن بسبب ما تطرحه من خطر على الصحة العامة للقاطنين بها جراء تراكم الاوساخ.

وللتذكير فان شجارا عنيفا جد صباح، الاربعاء، بين مجموعة من الافارقة جنوب الصحراء باستعمال السلاح الابيض والمواد الصلبة ما انجر عنه تسجيل اصابتين خطيرتين على مستوى الراس في صفوفهم. وذكر الحر انه على اثر معاينة ممثل النيابة العمومية للعمارة التي جدت بها حادثة الشجار العنيف بين المهاجرين الافارقة تقرر اخلاءها وتامينها وذلك لعدم صلوحيتها للاستغلال والسكن بسبب ما تطرحه من خطر على الصحة العامة للقاطنين بها جراء تراكم الاوساخ.وللتذكير فان شجارا عنيفا جد صباح، الاربعاء، بين مجموعة من الافارقة جنوب الصحراء باستعمال السلاح الابيض والمواد الصلبة ما انجر عنه تسجيل اصابتين خطيرتين على مستوى الراس في صفوفهم.