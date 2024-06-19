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انطلاق التسجيل بداية من اليوم الخميس في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان البكالوريا 2024

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 07:19 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أفادت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2024، بداية من اليوم الخميس 20 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا، التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم.

واوضحت الوزارة في بلاغ لها "أنّها توفّر خدمة لنشر نتائج امتحان الباكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال ( SMS) وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوّال لــــ" اتصالات تونس " و " أوريدو " و " أورونج " بسعر إجمالي قدره 950 مليم.

...

واضافت "انه يمكن للمترشّحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة (SMS ) التسجيل بهذه الخدمة وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي : BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة  ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

ملاحظة : ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكوّنًا من ستّة (06) أرقام، ورقم بطاقة التعريف الوطنية من ثمانية (08) أرقام.

وسيتلقى المسجّلون بهذه الخدمة إرسالية ( SMS) تتضمّن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدّل النهائي وأعداد مختلف المواد )، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.
 

للإشارة فقد اجتاز 140 ألفا و213 مترشحا الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2024، التي جرت على امتداد أيام 5 و 6 و7 و10 و11 و 12 جوان الجاري ، على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 25 جوان 2024 ، فيما حدّدت دورة المراقبة أيام 1 و2 و3 و4 جويلية 2024 لييقع الإعلان عن نتائجها يوم 14 جويلية 2024 .


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