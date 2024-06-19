قابس: استكمال الاستعدادات للدورة 40 لمعرض قابس الدولي (ر.م.ع شركة معرض قابس الدولي)

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أعلن الرئيس المدير العام لشركة معرض قابس الدولي، زهير عثمان، عن استكمال الاستعدادات للدورة 40 لمعرض قابس الدولي التي ستنتظم من 27 جوان الى 14 جويلية 2024 تحت شعار " قابس جنة الدنيا .. اسمها مواتيها .. رافع صيتها ومعليها".

وبيّن عثمان، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه الدورة ستشهد مشاركة أكثر من 400 عارض وعارضة من تونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، الذين يمثلون أغلب قطاعات الانتاج على غرار الأثاث والتأثيث، والملابس الجاهزة، والمفروشات والستائر والأقمشة، والأحذية، ومواد التجميل، والديكور، والمرطبات والمثلجات، والترفيه والخدمات.

وسيكون للسياحة والصناعات التقليدية حضور بارز في هذه الدورة من خلال تنظيم أجنحة لوكالات الأسفار وللمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ومن خلال تركيز خيمة كبيرة للصناعات التقليدية تضم عددا هاما من الحرفيين من داخل الجهة وخارجها في مختلف الاختصاصات الحرفية.

كما سيحافظ الجانب التنشيطي على مكانته في الدورة الجديدة لمعرض قابس الدولي، حيث برمجت إدارته العديد من العروض الفنية والمسابقات المخصّصة لزوّار هذا المعرض الذي ينتظر أن يستقبل أكثر من 160 ألف زائر وزائرة وهو الرقم الذي تم تحقيقه خلال السنة الفارطة.



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وكانت الاستعدادات الجارية للدورة 40 لمعرض قابس الدولي محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء، المعتمد الأول لولاية قابس مصطفى مسعدي بالرئيس المدير العام للمعرض زهير عثمان، وتم التطرق خلاله الى كل الجوانب التي من شأنها انجاح هذه التظاهرة التجارية الكبرى.