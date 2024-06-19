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سليانة: اختتام السنة التربوية التأهيلية لمنظوري مركز الدفاع الاجتماعي بسليانة

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Publié le Mercredi 19 Juin 2024 - 22:15 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اختتمت، اليوم الأربعاء، بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية، السنة التربوية التأهيلية لمنظوري مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة، بعروض تنشيطية ثقافية ومعرض للمنتوجات الحرفية والفنون والتربية التشكيلية.
وذكر مدير المركز، عز الدين الخضراوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المركز استقبل مع بداية السنة الدراسية الجارية 26 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، وقد تم إدماج 15 طفلا منهم في المسار العادي للتعليم.
وأضاف أن السنة التربوية التأهيلية شملت مايقارب 105 أنشطة تحسيسية وتوعوية في كافة المجالات، مؤكدا أن عمل المركز يهدف إلى الاحاطة وادماج الأطفال عن طريق مسارات التدريب والتكوين المهني والنهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية رغم نقص المربين المختصين والأخصائيين النفسيين.
يذكر أن فعاليات الاختتام أشرف عليها والي الجهة وحضرها عدد من المديرين الجهويين.


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