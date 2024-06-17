Babnet

احباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية وانقاذ 1806 نفرا وانتشال جثتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64dc79f66c97d0.81416777_qkihnjfgempol.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 21:40 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها الاثنين، أن الوحدات الأمنية تمكنت من احباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وبين نفس المصدر أنه تم خلال يومي 15 و16 جوان الجاري، نجدة وإنقاذ 1806 مجتازا (بينهم 18 تونسي والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء) كما تم انتشال جثتين آدميتين والاحتفاظ ب24 نفرا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء.

...

كما تم حجز مراكب ومحركات بحرية يتم استغلاها في عمليات الإبحار خلسة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289438


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Fra euro_2024 | |
 Euro_2024  17:00 Bel euro_2024 - Slv euro_2024 |
 Euro_2024   14:00 Rom euro_2024 - Ukr euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*