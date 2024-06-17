احباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية وانقاذ 1806 نفرا وانتشال جثتين

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أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها الاثنين، أن الوحدات الأمنية تمكنت من احباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وبين نفس المصدر أنه تم خلال يومي 15 و16 جوان الجاري، نجدة وإنقاذ 1806 مجتازا (بينهم 18 تونسي والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء) كما تم انتشال جثتين آدميتين والاحتفاظ ب24 نفرا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء.





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كما تم حجز مراكب ومحركات بحرية يتم استغلاها في عمليات الإبحار خلسة.