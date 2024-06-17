وزارة الداخلية تقترح على مستعملي الطريق الوطنية رقم 1 حلولا لتفادي الكثافة المرورية في ظل تواصل الأشغال بالطريق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/615adc27a7e077.53810828_olnhiqkpemjfg.jpg width=100 align=left border=0>

أوصت وزارة الداخلية مستعملي الطريق القادمين من داخل الجمهورية نحو العاصمة، في بلاغ أصدرته، الإثنين، تفاديا للكثافة المروية بالمدخل الجنوبي للعاصمة، إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 بالدّخول عبر المُنعرج اتجاه ملعب رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة فمُفترق شوشة رادس ومنهُ في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادي ثمّ الإلتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشماليّة أو يُمكنهُم استعمال المُنعرج من ناحية بنك الإسكان اتجاه قنطرة شوشة رادس.



كما دعت الوزارة، في ظل تواصل أشغال تهيئة الطريق وانقضاء عطلة عيد الإضحى، إلى إمكانية استعمال قنطرة لاكانيا والمرُور عبر مُفترق الورديّة 1 و2 في اتجاه ساحة باب عليوة ثمّ قنطرة الريفُولون فشارع المُنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد 4).





...



وأفادت وزارة الداخلية في بلاغها أنّها تضع كُلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة اللازمة لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق، وأنه يُمكنكم عند الضرورة الإتصال بالأرقام التالية 71342787 أو 71343201



