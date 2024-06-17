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كوبا أمريكا 2024: البرازيلي فينيسيوس جونيور أغلى لاعب في قائمة المنافسة

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 18:41 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تربع لاعب المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم فينيسيوس جونيور على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في
منافسة كوبا أمريكا 2024 التي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 جوان وتدوم إلى غاية 14 جويلية المقبل بمشاركة (16) منتخبا (10) من أمريكا الجنوبية و(6) من أمريكا الشمالية.
وتصدر الجناح البرازيلي قائمة أغلى 5 لاعبين في البطولة بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو وذلك بعد التحديثات التي شهدتها القيمة التسويقية للاعبين مؤخرا.
وحل في المركز الثاني فيديريكو فالفيردي (لاعب منتخب الأوروغواي) بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو ثم في المركز الثالث رودريغو سيلفا (منتخب البرازيل) بقيمة تسويقية بلغت 110 ملايين يورو وفي المركز الرابع جاء لاعب منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز بقيمة تسويقية بلغت 110 ملايين يورو متقدما على مواطنه جوليان ألفاريز الذي حل خامسا في القائمة بقيمة تسويقية
...

بلغت 90 مليون يورو.
وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا 2024 منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة خاصة المنتخب البرازيلي الذي فاز بالبطولة تسع مرات ويضم العديد من اللاعبين البارزين الذين قدموا مستويات مميزة في الدوريات العالمية المختلفة هذا الموسم وفي مقدمتهم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريغو سيلفا اللذان توجا مع ريال مدريد الإسباني برابطة أبطال أوروبا والبطولة الإسبانية
في حين يتطلع منتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الماضية لزيادة حصيلته القياسية من الألقاب لفض الشراكة مع منتخب الأوروغواي حيث يتصدران ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 15 لقبا لكل منهما.


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