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ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة بنسبة 3,6 بالمائة الى حدود 10 جوان 2024 (البنك المركزي)

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 17:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، منذ بداية السنة والى حدود 10 جوان 2024 ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب ما اظهرته ارقام نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني.
 
   
وبلغت قيمة هذه التحويلات الى حدود 10 جوان 2024 ما يناهز 3167,8 مليون دينار مقابل 3055,5 مليون دينار في ذات التاريخ من سنة 2023 اي بزيادة بقيمة 112,3 مليون دينار.
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   وقد ساهمت هذه التحويلات الى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الاسبوع الماضي 23 مليار دينار لتغطي 107 ايام من التوريد.
 
    وكانت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج قد تجاوزت خلال السنة الماضية ال7 مليار دينار مما ساهم في رفع قيمة المدّخرات من العملة الأجنبية وغطّت 65 بالمائة من الدين الخارجي.
 
   ويقدر عدد الجالية التونسية بالخارج، بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيم بطريقة نظامية في عديد البلدان، اي ما يمثل 15 بالمائة من مجموع السكان في تونس، أغلبهم في أوروبا.


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