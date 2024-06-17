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الفيلم التونسي "المابين" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية بسويسرا

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 17:28 قراءة: 1 د, 12 ث
      
فاز الفيلم التونسي "المابين" للمخرجة ندى المازني حفيظ بالجائزة الكبرى لمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية في دورته الثامنة عشرة التي أقيمت من 10 إلى 16 جوان الجاري.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بإجماع أعضائها جائزة "فيفوغ الذهبي" لفيلم "المابين" واعتبرته فيلما جريئا ويخوض في قضايا تعتبر حساسة ومحظورة في المجتمعات العربية، فضلا عن تميز هذا الفيلم على مستوى أداء الممثلين والسينوغرافيا والموسيقى التصويرية بحسب ما جاء في البيان الختامي للمهرجان على موقعه الالكتروني الرسمي.

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وتحصلت بطلة الفيلم أمينة بن إسماعيل على تنويه خاص من لجنة التحكيم كأفضل ممثلة.
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وسبق لهذا الفيلم أيضا أن فاز مطلع شهر جوان الجاري بجائزة أفضل فيلم في الدورة 24 لمهرجان الفيلم العربي بروتردام (هولندا) الذي أقيم من 30 ماي إلى 2 جوان 2024.

وهذا الفيلم الحاصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية، ومن المنظمة الدولية للفرنكفونية، هو من إنتاج شركة ليث للإنتاج و"ميستيك للأفلام" وقد تم تقديم عرضه الأول في قاعات السينما التونسية يوم 25 أكتوبر من العام الماضي.

تدور أحداث "المابين"، وهو روائي طويل (95 دق)، حول شابة في الثالثة والعشرين من عمرها تدعى "شمس"، تقطن بإحدى الجزر التونسية الهادئة وتعمل في مجال تصميم الأزياء والخياطة وتعيش قصة حب متبادلة مع أحد البحارة، لكن حياتها تنقلب مع انكشاف جنسها، فتقرّر، مكرهة، الانتقال للعيش في العاصمة في محاولة لتغيير حياتها.


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