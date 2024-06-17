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رومانيا تهزم أوكرانيا بثلاثية نظيفة وتحقق فوزها الأول ببطولة أوروبا للأمم منذ 24 عاما

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 16:34 قراءة: 0 د, 25 ث
      
حققت رومانيا فوزها الأول في بطولة أوروبا للأمم لكرة القدم منذ 24 عاما، بانتصارها اليوم الاثنين على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في مباراتها الافتتاحية لحساب المجموعة الخامسة.
وجاءت ثلاثية المنتخب الروماني في اللقاء الذي احتضنه ملعب آليانز أرينا بميونيخ عن طريق نيكولاي ستانسيو (29) ورازافان مارين (53) ودينيس دراغوس (57).
ويعد هذا الفوز هو الأول للمنتخب الروماني منذ 24 عاما في المسابقة الأوروبية، حيث يعود آخر انتصار له على المنتخب الانقليزي في نسخة 2000 التي اقيمت في بلجيكا وهولندا، والتي أحرز لقبها المنتخب الفرنسي.


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