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سيدي بوزيد: حملة لتفعيل الأمر الرئاسي عدد 768 لسنة 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 12:17 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انطلقت جمعية "النساء أولا" بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد في الإعداد لحملة مناصرة لتفعيل الأمر الرئاسي عدد 768 لسنة 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وذلك في إطار مشروع "عزيزة" الذي تنفذه بدعم من تحالف "آفاق مدنية".

وبينت رئيسة الجمعية حياة لطيف في تصريح لصحفي "وات" أن هذا المشروع الذي يمتد انجازه على 10 أشهر، يهدف إلى تحسين ظروف العاملات في القطاع الفلاحي، ويسعى الى الدفاع عن حقوقهن المادية والحد من استغلالهن.

...

وتم في هذا الإطار، تنظيم دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدد من النساء سواء العاملات في القطاع الفلاحي او المهتمات بالموضوع، وتشريك المجتمع المدني في اجتماع عام قصد الإعداد للخطوط الكبرى لحملة المناصرة، وفق ذات المصدر.

وبينت لطيف انه سيقع إعداد بيان توقع عليه مؤسسات المجتمع المدني المحلي والانطلاق في حملة مناصرة، التى ييتم فيها التواصل مع صناع القرار وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين بالإضافة إلى حملة تحسيسية يتم خلالها الاتصال مباشرة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي والفلاحيين.


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