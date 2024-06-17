الرابطة 1 (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الختامية

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الختامية لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 19 والخميس 20 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء :



الاربعاء 19 جوان 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (دون حضور جمهور)



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النادي الافريقي - النجم الساحلي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي



الخميس 20 جوان 2024

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي

