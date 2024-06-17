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الرابطة 1 (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الختامية

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 09:57 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الختامية لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 19 والخميس 20 جوان الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء :

الاربعاء 19 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (دون حضور جمهور)
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النادي الافريقي - النجم الساحلي
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الملعب التونسي

الخميس 20 جوان 2024
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي


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