Babnet

المنستير: محكمة الاستئناف تقرر سجن شخصين من أجل القتل العمد في قضية جدّت سنة 2017 بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666f37ed2f17b3.21374309_eflmjhipqnogk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 20:06 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير أمس قرارا نهائيا بسجن شخصين من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وفق ما أفاد اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وأوضح فريد بن جحا أنّ وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2017 في المكنين بولاية المنستير عندما استدرجت امرأة بمعية صديق لها الهالك للانتقام منه. وحاول القاتلان تضليل العدالة بالإيهام في البداية بأنّ الضحية انتحر غير أنّ الطبيب الشرعي كشف عملية القتل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289400


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Pol euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Slo euro_2024 - Den euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Ser euro_2024 - Eng euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 20:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*