المنستير: محكمة الاستئناف تقرر سجن شخصين من أجل القتل العمد في قضية جدّت سنة 2017 بالجهة

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قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير أمس قرارا نهائيا بسجن شخصين من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وفق ما أفاد اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.



وأوضح فريد بن جحا أنّ وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2017 في المكنين بولاية المنستير عندما استدرجت امرأة بمعية صديق لها الهالك للانتقام منه. وحاول القاتلان تضليل العدالة بالإيهام في البداية بأنّ الضحية انتحر غير أنّ الطبيب الشرعي كشف عملية القتل.