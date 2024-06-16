عيد الاضحى: اعمال منزلية تستنزف جهود المراة يوم العيد في سبيل "لمة العائلة"

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وات - تفوح من منزل ريم، في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، رائحة البخور الزكية في صباح يوم عيد الإضحى، وتجمع أفراد العائلة حول الأب أحمد الذي يستعد لذبح الخروف بعد شحذ سكاكينه.



اسرعت، ريم ورشت الملح على دم الاضحية الذي سال في المكان، وهي عادة ارتبطت في مخيالنا الشعبي بأهميتها لطرد "الأرواح الشريرة".





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واصل أحمد مهامه كرب الأسرة وصاحب المنزل في إنجاز "دوره الاجتماعي" المتمثل في مهمة الذبح والسلخ فيما كانت ريم تنتظر ان يسلمها احشاء الخروف لتتولى تنظيفها واعداد اهم اكلة تقليدية ترتبط بعيد الاضحى وهي "العصبان".



مشهد يتكرر في مختلف المنازل التونسية يوم عيد الاضحى، من شمالها الى جنوبها، اذ تتكبد النساء اعمالا منزلية كثيرة وشاقة تؤثر عليها لا فقط بدنيا بل كذلك نفسيا.



وتقول ريم "ان غسيل احشاء الخروف، او ما يطلق عليها التونسيون "بالدوارة" هي من اصعب المهام التي اقوم بها يوم العيد ... فتنظيفها يتطلب وقتا وجهدا ودقة حتى لا تتسرب بعض الاوساح الى الاكل في ما بعد".



تنظر حماة ريم، إلى كنتها بإمعان وهي بصدد غسل "الدوارة"، منتظرة منها النجاح في اختبار التنظيف بدقة دون ترك أي أثر لفضلات الخروف، اذ يُعتبر غسل "الدوارة" من الإختبارات الصعبة التي تواجهها بالخصوص النساء المتزوجات من أجل إثبات شطارتهن ونيل رضاء الحماة والزوج في أغلب الأحيان.



"اقوم بتحضير الخضر اللازمة لاعداد هذه الاكلة ليلة العيد حفاظا على تقاليد عائلة زوجي، الذين يفضلون تناول الكسكسي "بالعصبان" يوم العيد في حين ان بعض العائلات الاخرى يتركون هذا الامر الى يوم اخر"، هكذا حدثتنا ريم وهي تغسل ما يسمى بـ"طلاقة النساء"، وهي قطعة من معدة الخروف كثيفة الثنايا يُصعب تنظيفها بالنسبة للنساء المبتدئات، ويُقال أن هذه القطعة حسب الموروث الشفوي، تسببت في تطليق العديد من النساء.



وتضيف "نحن نقوم باعمال شاقة في عيد الاضحى ... لكن ننسى كل التعب عندما نرى الفرحة على وجه كل افراد العائلة، "فاللمة العائلية مهمة في المناسبات والاعياد الدينية".



تُستنزف جهود النساء التونسيات في عيد الإضحى في الطبخ وتحضير الأكلات التقليدية من لحم الأضحية باختلاف الولايات والجهات بالإضافة إلى القيام بأعمال التنظيف الشاقة، وهي تقريبا عادات تربت عليها كل فتاة تونسية منذ نعومة أظفارها، تلبية لشهوات العائلة والتي تتضاعف أثناء الأعياد والمناسبات العائلية والدينية.



وتقول الباحثة في المعهد الوطني للتراث سنية مليح الحمداوي، أن التقاليد التي تربت عليها النساء في تونس العاصمة وبعض المناطق يوم العيد قديمة لا يمكن تحديد تاريخها أو الفترة التي تعود إليها.



وتتعدد هذه المهام من إعداد للـ"مرقاز" وتحضير "القديد" و"العصبان"، وذلك خوفا من تلف وفساد اللحم في وقت لم تكن فيه الثلاجات متوفرة، حسب الباحثة.



وبينت ان النساء كانت تُعد الخبز في المنزل في الصباح الباكر وتنتظر "الطراح" الذي تتمثل مهمته في إيصال الخبز إلى المخبزة وتضع على الطبق علامة خاصة بها حتى لا يقع الخطأ عند جلبها.



كما تتدخل النساء أيضا في توجيه الزوج عند تقطيع اللحم، فهي التي ستطبخ فيما بعد ويجب أن يقع تقسيم القطع حسب رغبتها ومن الممكن أن تواصل تقطيع اللحم لوحدها.



وأكدت الباحثة أن بعض من هذه العادات والممارسات انقطعت، فالمرأة التونسية أصبحت تشتغل خارج المنزل والفترة الزمنية للعطلة التي تأخذها أثناء العيد لا تكفي لإعداد كل هذه الأشغال فضلا عن إقامة بعض العائلات في الشقق، ما يجعل عملية الذبح صعبة لضيق المكان.



وترى ناشطات في المجال النسوي أن توارث مثل هذه الأشغال من جيل إلى جيل سيساهم في تعميق الفجوة الجندرية ويكبد النساء المزيد من الأعمال الشاقة غير مدفوعة الأجر في سبيل خدمة العائلة على حساب راحتها النفسية والجسدية.



واعتبرت الباحثة في الدراسات الجندرية، هندة شناوي، في تصريح ل(وات) انه من المهم تقاسم اعباء الاعمال المنزلية بين مختلف افراد العائلة (ذكورا واناثا).



وقالت لابد ان يقوم الوالدان بتربية الاطفال على المشاركة في الاعمال المنزلية بصفة متساوية بغض النظر عن جنس الطفل وهو ما يؤسس لثقافة المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.



وكانت دراسة قامت بها منظمة أوكسفام تونس، اظهرت أن المرأة في تونس تقضي 8 ساعات يوميا في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر (رعاية الاطفال وكبار السن والاعمال المنزلية وغيرها) مقابل 45 دقيقة للرجل في اليوم الواحد. كما تمضي المرأة وقتها في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أكثر بـ8 مرات من الرجل.