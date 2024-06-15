مكالمة هاتفية جمعت سعيد بتبون لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى

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جرت، مساء السبت ، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وعبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تبادلا خلالها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.