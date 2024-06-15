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مكالمة هاتفية جمعت سعيد بتبون لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 9 ث
      
جرت، مساء السبت ، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وعبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تبادلا خلالها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


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