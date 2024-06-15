إسبانيا تفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوارها ببطولة أوروبا 2024

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استهل المنتخب الإسباني مشواره في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوز عريض 3-صفر على كرواتيا اليوم السبت في الملعب الأولمبي ببرلين في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية التي تضم أيضا إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا.

وجاءت ثلاثية المنتخب الاسباني عبر ألفارو موراتا (29) وفابيان رويز (32) ودانيال كارفاخال (45+2).

وحققت إسبانيا بذلك ثالث انتصار لها مقابل هزيمة واحدة في سجل مبارياتها بنهائيات بطولة أوروبا أمام كرواتيا التي أحرزت المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.

وشهدت مباراة اليوم رقما قياسيا للاعب إسبانيا الأمين جمال الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها، إذ خاض مباراة اليوم وعمره 16 عاما و338 يوما، وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البولوني كاسبر كوزلوفسكي الذي شارك في بطولة أوروبا 2020 وعمره 17 عاما و246 يوما.