التونسي ياسين الغربي يتوّج بـثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الجائزة الكبرى "باريس 2024 " لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية

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توّج البطل التونسي ياسين الغربي بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الجائزة الكبرى ببارس 2024 لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك في سباقات 400 و800 و1500 م كراسي لفئة (تي 54).



وحقق الغربي ذهبية سباق 400 م بزمن قدره (45.69) متقدما على الياباني توموكي ايكوما (47.67) و الفرنسي ياسر موسانغانيا (48.88 ).





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وتحصل على ذهبية سباق 800 م بزمن قدره ( 1.33.41 ) متقدما على كل من الفرنسي ثيبولت داورات (1.34.08) والهولندي ليتو آنكر (1.35.61).



وفاز الغربي بذهبية سباق 1500 م بوقت قدره ( 2:59.29 ) متقدما على الفرنسي ثيبولت داورات ( 3:01.48 ) والهولندي ليتو آنكر ( 3:03.54 ).