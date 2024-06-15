التاكيد خلال لقاءات للمدّوري مع عدد من نظرائه، على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك

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تم خلال اللقاءات التي عقدها وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري، على هامش مشاركته في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، الملتئم بمدينة جنيف بسويسرا يومي 13 و14 جوان الجاري، مع عدد من نظرائه من البلدان الشقيقة والصديقة، التأكيد على ضرورة مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصّة فيما يتعلق بالعمل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.



وشملت هذه اللقاءات التي حضرها السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة صبري باش طبجي، كلّ من وزير العمل والشؤون الاجتماعية السوري ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية وكاتب الدولة السويسري المكلف بالعمل ونائب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي.





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كما التقى المدوري، في ذات الإطار، بكل من وزير العمل الناميبي ووزيرة العمل والحماية الاجتماعية بكينيا، خلال اجتماع تمحور حول دعم التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية بهدف ضمان حماية العمل اللائق وزيادة التضامن والتنسيق مع الشركاء بهدف مواجهة التحدّيات التي تؤثّر على عالم العمل.



وتم الاتفاق على مزيد التّنسيق لإنجاح هذه المبادرة والتعريف بها على مستوى الاستحقاقات القادمة إقليميا خاصة على المستوى الإفريقي ودوليا.



وفي ختام مشاركته في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أدى وزير الشؤون الاجتماعية، زيارة عمل إلى "دار التونسي" بجنيف، أمس الجمعة، للاطلاع على سير العمل بهذا الفضاء.



وأكد خلال هذه الزيارة، أهمية بلورة رؤية جديدة في مواكبة التغيّرات الهيكلية والتحولات العميقة التي تشهدها الجالية والقدرة على رصد واستشراف كل التداعيات والآثار بما يضمن المحافظة على الحقوق الاجتماعية للتونسيين بالخارج.



وتطرّق الى أهمية التكفل بالوضعيات الاجتماعية والتعريف بمزايا الاستثمار في تونس وتفعيل مختلف الحوافز المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بسويسرا، مشيرا إلى أن فضاءات "دار التونسي" بالخارج تمثل نقطة للاتصال والتواصل بين تونس وأبناءها بالخارج.

