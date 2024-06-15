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السماح لـ25 رياضيا روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في أولمبياد باريس

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 15:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أدرجت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، 14 رياضيا روسيا و11 رياضيا بيلاروسيا في القائمة الأولية لـ"الرياضيين الأفراد المحايدين" المؤهلين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي ستقام خلال الفترة من 26 جويلية إلى 11 أوت المقبلين.0

ويتنافس الرياضيون المذكورون في أربع رياضات: سباق الدراجات على الطرق، الجمباز/الترامبولين، رفع الأثقال والمصارعة.
وكانت اللجنة الأولمبية حظرت الروس والبيلاروس في فيفري 2022، قبل أن يرفع الحظر ويسمح لهم بالمشاركة مجددا تحت علم محايد في حال استوفوا معايير محددة وصارمة، واستبعدوا من المنافسات الجماعية.
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وتوقعت اللجنة الأولمبية في مارس الماضي مشاركة 36 رياضيا روسيا و22 بيلاروسيا في الألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس.


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