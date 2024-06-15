بلدية قبلي تطلق حملة "سيب الرصيف" للحد من الاستغلال غير القانوني للارصفة بمجالها العمراني

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اطلقت بلدية قبلي حملة "سيب الرصيف" التي سيتم الشروع في تنفيذها مباشرة بعد عيد الاضحى، وفق ما اكده الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حكيم حسين، صباح اليوم السبت، لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان هذه الحملة تدخل في اطار الحد من الاستغلال المفرط للرصيف، الامر الذي حد من سلاسة حركة المواطنين بعدة اماكن بالمنطقة البلدية، مشيرا الى ان عددا من المنتصبين والتجار واصحاب المشاريع قد استغلوا فترة انشغال البلدية بانجاز بعض المشاريع للزحف على حساب الرصيف.

واشار الى انكانية استغلال الرصيف بصفة قانونية عقب الحصول على تراخيص لاستغلال جزء منه بالقدر الذي لا يعطل حركة تنقل المواطني، مبينا انه سيتم بعد العيد مباشرة الشروع في تنفيذ حملة "سيب الرصيف" بكافة المجال العمراني للبلدية وذلك بالشراكة مع السلط الجهوية والامنية



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وبين ان هذه الحملة تهدف ايضا الى الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن اضطرار المواطنين للسير بالشوارع الرئيسية بسبب زحف المنتصبين والتجار على الرصيف، مذكّرا بان البلدية قامت منذ يوم امس الجمعة بتنزيل بلاغ رسمي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنبيه على مستغلي الرصيف ودعوتهم الى الاسراع بتسوية وضعيتهم القانونية سواء عبر دفع معلوم الاستغمال القانوني لجزء منه او ازاحة هذا التوسع قبل التعرض للاجراءات القانونية في الغرض.