وفاة ساركيتش حارس مرمى ميلوول الإنقليزي عن 26 عاما

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أكد نادي ميلوول المنافس في بطولة الدرجة الثانية الإنقليزية لكرة القدم وفاة حارس مرماه ومرمى الجبل الأسود ماتيا ساركيتش اليوم السبت عن 26 عاما.

وتعرض ساركيتش لوعكة صحية في وطنه أثناء وجوده في عطلة دولية. وذكرت صحيفة فيستي اليومية الصادرة في الجبل الأسود أن ساركيتش توفي في شقة في بودفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



وقال ميلوول في بيان "الجميع في النادي يعبر عن تضامنه ويقدم تعازيه لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".



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وأضاف "لن تصدر عن النادي أي تصريحات جديدة في الوقت الحالي ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيا".



وأنقذ ساركيتش تسع تسديدات خلال خسارة الجبل الأسود 2-صفر أمام بلجيكا في مباراة ودية يوم الأربعاء الماضي واختير أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز.

ولد ساركيتش في غريمسبي بإنقلترا ولعب في فريقي الشباب في أستون فيلا الإنقليزي وأندرلخت البلجيكي.

وشارك في 33 مباراة مع ميلوول منذ انضمامه إليه في أوت 2023 قادما من ولفرهامبتون واندرارز المنافس في البطولة الإنقليزية الممتازة.